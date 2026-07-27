STAR SABGA APPEARS BEFORE THE COURT TODAY…

ATTORNEYS REPRESENTING STAR SABGA, ARE EXPECTED BACK BEFORE THE COURT TODAY, AS THEY CONTINUE LEGAL EFFORTS TO SECURE HER RELEASE FROM DETENTION UNDER A PREVENTIVE DETENTION ORDER.
MRS. SABGA IS BEING HELD OVER ALLEGATIONS THAT SHE PLOTTED TO KILL, THE PRIME MINISTER AND MEMBERS OF PARLIAMENT.
HER LEGAL TEAM IS ASKING THE COURT TO OVERTURN THE DETENTION ORDER, ARGUING THAT THERE ARE NO LAWFUL GROUNDS FOR HER CONTINUED DETENTION.
TODAY’S HEARING IS EXPECTED TO FOCUS ON THOSE ARGUMENTS, WITH THE COURT’S DECISION LIKELY TO DETERMINE WHETHER MRS. SABGA REMAINS IN CUSTODY OR IS RELEASED WHILE LEGAL PROCEEDINGS CONTINUE.
MEANWHILE, A VIRAL AUDIO RECORDING, PURPORTED TO FEATURE MS SABGA’S VOICE, CONTINUES TO CIRCULATE ON SOCIAL MEDIA.
THE LEAKED RECORDING HAS SPARKED WIDESPREAD PUBLIC DEBATE AFTER REPORTS INDICATED THAT, SHE WAS TAKEN INTO STATE CUSTODY BECAUSE OF STATEMENTS ALLEGEDLY MADE DURING THE CONVERSATION.
HOWEVER, COMMENTING ON THE MATTER THIS MORNING, SENIOR COUNSEL LARRY LALLA SAID, HE FOUND NOTHING IN THE RECORDING THAT SUGGESTED HARM TO ANYONE.
MR. LALLA ALSO QUESTIONED THE LEGAL BASIS FOR, DOMINIC HADEED ‘S DETENTION.
MRS. SABGA’S NIECE, GENEVIEVE, AND HER HUSBAND, DOMINIC HADEED, WERE RELEASED LAST THURSDAY, AFTER SPENDING NEARLY A MONTH IN CUSTODY ON A SIMILAR CHARGE.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR THE MATTER, AND BRING YOU UPDATES AS THEY BECOME AVAILABLE.
LATEST ONTweets by @i955fm
TWITTER
LATEST ON
FACEBOOK
This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error